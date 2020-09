Difesa: Grecia, in arrivo 18 Rafale e 15 mila nuovi soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto di 18 aerei Rafale dalla Francia, quattro nuove fregate ed altrettanti elicotteri navali, siluri per le navi della Marina militare ellenica, missili teleguidati per le forze aeree e 15 mila nuovi soldati nei prossimi cinque anni. Questi i punti centrali del piano di rafforzamento del settore della difesa della Grecia, annunciato oggi dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis parlando da Salonicco dove si sarebbe dovuta svolgere l'85ma Fiera economica internazionale annullata a causa della pandemia del Covid-19. "La Turchia cerca di destabilizzare l'intero Mediterraneo orientale", ha osservato Mitsotakis. "La principale divergenza (tra Grecia e Turchia), ovvero la demarcazione dei confini marittimi, deve essere risolta davanti alla Corte internazionale di giustizia. Il dialogo con la Turchia potrà iniziare solo dopo la cessazione delle provocazioni", ha affermato Mitsotakis sottolineando che, a causa delle tensioni con Ankara, per Atene è prioritario invertire la tendenza degli ultimi anni di un calo degli investimenti nel settore della difesa. (Gra)