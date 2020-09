Regionali: Salvini, Giorgetti vota no? La Lega non è una caserma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regionali e referendum? Non hanno valenza nazionale". Lo ha detto Matteo Salvini a Fanpage.it parlando del taglio dei parlamentari. "Quello delle regionali sarà un voto dei campani per i campani, dei toscani per i toscani - ha spiegto Salvini - In molte regioni però c'è tanta voglia di cambiamento". Detto questo, ha continuato, "spero che il governo Conte vada a casa il primo possibile a prescindere dalle regionali e dal referendum". E a proposito del referendum, c'è stato anche spazio per una battuta sul fronte del "No" che si è aperto nella Lega, guidato da Giancarlo Giorgetti, in dissenso con il segretario del partito. "La posizione della Lega è per il Sì, io sono convinto che il parlamento possa funzionare anche con 300 parlamentari in meno anche perché ci sono parecchi parlamentari che non sanno nemmeno di essere al mondo, e quindi ho votato Sì quattro volte e voterò Sì anche la quinta volta - ha precisato Salvini -. Non voglio fare il Renzi qualunque che vota No tre volte, poi Sì perché nel frattempo è andato al governo coi Cinque Stelle. Poi il referendum è il trionfo della democrazia: in Lega c'è qualcuno che pensa che il solo taglio dei parlamentari senza altre riforme - federale, presidenziale - non serva a velocizzare, non essendo in caserma, non gli mando la lettera di richiamo, né mi offendo". (Rin)