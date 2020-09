Grecia: premier Mitsotakis, piano per creare 100 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il momento di sostenere l'occupazione e non più la disoccupazione in Grecia: lo ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, annunciando un piano per la creazione di 100 mila nuovi posti di lavoro nel paese. Parlando oggi a Salonicco, dove si sarebbe dovuta tenere l'85ma edizione della Fiera internazionale dell'economia annullata a causa della pandemia, Mitsotakis ha annunciato comunque l'estensione per altri due mesi degli attuali programma di sostegno alla disoccupazione. Il premier greco ha inoltre spiegato che per altri sei mesi verrà mantenuta la riduzione dell'Iva per attività in settori come i trasporti ed il turismo. Il capo del governo di Atene ha inoltre annunciato l'abolizione della tassa di proprietà (Enfia) per i proprietari di immobili in 26 isole della Grecia. L'annunciato aumento delle spese per la difesa, ha precisato il premier, "non modificherà le priorità di lungo termine". Mitsotakis ha infine parlato della restituzione da parte dello stato di 1,4 miliardi di euro ai pensionati duramente colpiti durante la crisi finanziari degli scorsi anni. (Gra)