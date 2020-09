Cuneo: si inaugura il Bivacco Carmagnola realizzato dal Club alpino italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante della Valle Maira fino al Bivacco Carmagnola sale una strada bianca, realizzata per costruire e rifornire le postazioni del Vallo Alpino, percorribile a piedi e in mountain bike. I mezzi motorizzati si debbono fermare ai 2000 metri della chiesa della Madonna delle Grazie, da dove in due ore e mezza di cammino si sale al Bivacco. Coloro che sono in grado di raggiungere a piedi il Bivacco potranno unirsi al gruppo del CAI Carmagnola in partenza alle 7,30 dalla chiesa di Bellino. Il tempo di ascesa al Bivacco dal versante della Val Varaita è di circa tre ore e mezza, per un dislivello di 1000 metri su di un percorso per escursionisti esperti. La salita dalla chiesa della Madonna delle Grazie di Acceglio è invece una comoda passeggiata, che si può abbreviare seguendo nell’ultimo tratto il sentiero T11, che consente di evitare il lungo tratto finale della strada. In caso di maltempo l’inaugurazione si terrà nel Municipio di Acceglio, sempre alle 11,30. (Rpi)