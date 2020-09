Mediterraneo orientale: Mitsotakis, la Grecia è pronta a rafforzare il settore difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della difesa in Grecia ha sofferto tagli negli investimenti negli ultimi anni: è arrivato il momento per un'inversione di rotta alla luce delle tensioni con la Turchia. Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel suo intervento oggi da Salonicco dove si sarebbe dovuta svolgere l'85ma Fiera economica internazionale annullata a causa del Covid-19. "La Turchia cerca di destabilizzare l'intero Mediterraneo orientale", ha osservato Mitsotakis. "La principale divergenza (tra Grecia e Turchia), ovvero la demarcazione dei confini marittimi, deve essere risolta davanti alla Corte internazionale di giustizia. Il dialogo con la Turchia potrà iniziare solo dopo la cessazione delle provocazioni", ha affermato Mitsotakis. Secondo il premier greco, le provocazioni di Ankara si aggiungono in un contesto difficile per la pandemia e la questione migratoria rappresentando una fattore di instabilità e una "minaccia ai confini orientali dell'Europa". La Grecia, secondo Mitsotakis, può essere tranquilla in quanto grazie alla diplomazia gode del sostegno di alleati certi. (segue) (Gra)