Mediterraneo orientale: Mitsotakis, la Grecia è pronta a rafforzare il settore difesa (2)

- La stampa di Atene ha parlato in settimana di un accordo stretto tra Grecia e Francia per migliorare gli apparati difensivi di Atene alla luce delle tensioni con Ankara nel Mediterraneo orientale. La questione del rafforzamento dell'apparato militare è diventata per il governo di Atene un tema urgente a seguito delle crescenti tensioni con la Turchia nel Mediterraneo orientale: l'accordo in materia è stato oggetto di confronto in settimana tra il premier Mitsotakis e il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine del vertice Med7 in Corsica. Secondo il quotidiano "Kathimerini", l'accordo prevedrebbe l’acquisto dalla Francia di 18 aerei caccia Dassault Rafale, mentre sarebbero in corso anche dei colloqui per rafforzare la flotta di jet Mirage e per l’acquisto di nuove fregate per la Marina militare. All’inizio della settimana il parlamento greco ha ratificato un programma per i missili da crociera a lungo raggio Scalp Eg. (Gra)