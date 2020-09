Lavoro: Boccia, Dallara modello vincente legato al territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'innovation farm di Fornovo di Taro, così come il l'Istituto Gadda, rappresentano, per chiha a cuore la crescita endogena del territorio un grande esempio di investimento e di collaborazione che ci rende orgogliosi in tutto il mondo e ci fa giocare la partita ad armi pari con i competitor internazionali - ha precisato -. Nel nostro Paese ci sono centinaia di realtà che provano a mixare il legame tra territorio, industria e formazione ed è dovere dello Stato intercettarle e coltivare queste energie in giro per il paese. Solo così, al tempo del capitalismo digitale, riusciremo ad interpretare correttamente la globalizzazione e il nuovo capitalismo: irrobustendo le nostre radici". (com)