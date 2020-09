© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vigliacchi criminali! Solo così si può definire chi ha danneggiato il laboratorio di analisi Covid a Rieti. Un danno per la salute dei cittadini. Come Regione Lazio ci siamo già attivati per ripristino, spero che i responsabili siano individuati presto”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rer)