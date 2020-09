Scuola: Di Maio a "Sky Tg24", mi fido di Conte e Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci occupiamo dei nostri bambini dobbiamo fare tutto il possibile e anche l'impossibile: "Credo ci si debba fidare" del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sul fatto che la scuola ripartirà. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da "Sky Tg24". "L'autonomia regionale è sacrosanta e quindi se alcune regioni pensano di spostare in avanti la partenza dell'anno scolastico va bene. Posso dire che dopo una pandemia non esisteva un manuale di istruzioni per ricominciare con la scuola, lo abbiamo scritto da zero e se ci saranno delle criticità le metteremo aposto. Mi fido del presidente del Consiglio e della ministra dell'Istruzione". (Res)