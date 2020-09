Referendum: Di Maio, il no è di moda nei palazzi, la gente voterà sì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dibattito sul rimpasto è un tema molto di palazzo", ha affermato Di Maio. "La verità è che le elezioni regionali sono importantissime perché gli italiani che andranno a votare per le regionali decideranno tra le mani di chi mettere le chiavi degli ospedali e gli ospedali in questo periodo sono cruciali, più di prima. L'importanza delle elezioni regionali è il destino della nostra sanità che è regionale". "Non si devono fare polemiche ma si deve accrescere sempre di più la collaborazione tra gli enti locali territoriali e lo stato centrale. Puoi scrivere la legge migliore del mondo, ma se il presidente di Regione e il Governo o il sindaco e il Governo non si parlano non andiamo da nessuna parte. Lavoriamo sempre di più sulla sinergia, anche perché è grazie a quella sinergia che siamo diventati un modello per tutto il mondo, siamo entrati per primi nella pandemia e ne siamo usciti come il Paese che tutti citavano come modello per dichiarare il lockdown". Secondo Di Maio, "il Movimento 5 Stelle deve essere forte perché è la forza di maggioranza relativa del governo della settima potenza mondiale che è l'Italia". Sul Movimento, ha detto "io e Grillo siamo abbastanza in sintonia", mentre è "chiaro ed evidente" che in questo momento che il Movimento "ha visioni differenti al proprio interno, però vogliamo tutti bene al Movimento e abbiamo bisogno di tutti. Lavoriamo in quella direzione", ha concluso. (Res)