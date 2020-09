Referendum: Di Maio, il no è di moda nei palazzi, la gente voterà sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il No al referendum sul taglio dei parlamentari "è di moda nei palazzi": nelle piazze "incontro tante persone che mi dicono che voteranno Sì". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato da "Sky Tg24". Di Maio si è detto "convinto che le persone non perderanno l'occasione di tagliare 345 parlamentari". "Anche perché l'Italia ne ha quasi 1000, 945 e con questo taglio arriviamo a 600 che sono la media europea. È il momento di votare Sì", ha affermato. Secondo il ministro Di Maio, "la maggioranza si è compattata e ha rafforzato la propria sinergia soprattutto nel periodo drammatico della pandemia. Abbiamo una maggioranza - ha osservato - che un pò alla volta sta trovando sempre più sinergia, poi è chiaro che ci sono delle differenze tra queste forze politiche che due anni fa non avevano immaginato di stare al governo insieme. Abbiamo dato un governo a questo Paese, siamo arrivati nel bel mezzo di questa epidemia a gestire delle criticità che non avevano precedenti. Comunque, in ogni caso, il nostro obiettivo è spendere bene i 200 miliardi di euro del Recovery Fund e fare degli investimenti nella legge di bilancio affinché l'anno prossimo si possano pagare meno tasse e si possa creare più lavoro". (segue) (Res)