Governo: Di Maio, dibattito sul Mes crea solo tensione

- Sui se non si costruisce la linea politica di un governo: lo ha detto a "Sky TG24" il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rispondendo a una domanda se sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) cambierebbero idea qualora il nuovo regolamento dicesse che non ci sono più condizionalità. Anzi, più alimentiamo questo dibattito più creiamo tensione nel governo, cosa chenon interessa in una nazione che sta per affrontare una legge di bilancio in una crisi economica mondiale", ha concluso.(Res)