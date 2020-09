Iran: giustiziato il lottatore 27enne Navid Afkari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Iran hanno giustiziato questa mattina il campione di wrestling Navid Afkari, 27 anni, condannato a morte con l'accusa di omicidio di una guardia di sicurezza durante le manifestazioni anti-governative dell'agosto 2018. Il giovane campione classe 1993, operaio edile e atleta professionista, è stato impiccato nel carcere di Shiraz. Secondo l'associazione Nessuno tocchi Caino, l'esecuzione è "un chiaro atto intimidatorio rivolto a chiunque intenda esprimere dissenso nei confronti di questo regime che riesce a sopravvivere solo seminando terrore e repressione". Afkari era stato condannato per l'omicidio di Hassan Turkman, una guardia di sicurezza in una società per la distribuzione dell’acqua che, secondo i documenti del tribunale, durante i disordini dell’agosto 2018 era stato inviato in borghese tra i manifestanti per identificarli. Iran Human Rights aveva precedentemente pubblicato alcuni dei fascicoli che documentavano la tortura subita da Afkari durante la detenzione e gli interrogatori, e aveva invitato la comunità internazionale a contribuire a fermare la sua esecuzione. (Com)