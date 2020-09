India: discorsi d’odio, le autorità di Delhi convocano il direttore di Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Territorio di Delhi hanno convocato oggi il direttore di Facebook in India, Ajit Mohan, nel quadro di un’indagine sulla mancata rimozione di discorsi d’odio sulla nota piattaforma d’odio. La commissione per la pace e l’armonia dell’Assemblea statale ha chiesto a Mohan di comparire il prossimo 15 settembre per determinare “la veridicità delle accuse” mosse nei confronti di Facebook da quattro giornalisti e attivisti per i diritti umani. Il caso è nato lo scorso agosto, quando il “Wall Street Journal” ha denunciato la mancata rimozione di post contro la minoranza musulmana da parte di Raja Singh, esponente del Partito del popolo indiano (Bjp), nel tentativo di proteggere i propri interessi in India. Solo successivamente Facebook ha bloccato l’account di Singh e le pagine di sostenitori del politico, che aveva invitato la popolazione a demolire moschee e ad aprire il fuoco contro i rifugiati rohingya provenienti dal Myanmar. Facebook, da parte sua, ha sempre negato le accuse, pur ammettendo la necessità di fare di più per eliminare i discorsi d’odio dalla piattaforma. L’India è attualmente il più grande mercato al mondo per Facebook e per il servizio di messaggistica WhatsApp in termini di numero di utenti. (Inn)