Scuola: Azzolina, sarà anno straordinario, ci vuole pazienza (3)

- Quanto all'ordinanza della Regione Piemonte, la quale stabilisce che la temperatura dovrà essere misurata a scuola e non a casa, come deciso dal Ministero, per Azzolina è "intempestiva e inopportuna". "In queste ore stiamo dialogando, ci sono delle interlocuzioni tra il governo e il presidente Cirio – ha assicurato -. Poi è chiaro che visto che la scuola inizierà lunedì, in queste ore ci sarà una risposta sull'impugnativa. Tuttavia, noi la nostra risposta l'abbiamo data a giugno. La temperatura si misura a casa". (Rin)