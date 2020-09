Regno Unito: coronavirus, 3.497 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha registrato 3.497 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dagli ultimi dati diffusi oggi dal governo di Londra, facendo registrare un lieve calo dall'elevato numero di positivi riscontrati ieri con 3.539. Nove sono i morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore. I numeri di venerdì hanno fatto segnare per il Regno Unito il record nei nuovi contagi dalla metà di maggio. La tendenza di aumento continua, dunque, mentre il governo di Londra ha annunciato a partire da lunedì l'attivazione del divieto di incontri per gruppi con più di sei persone. (Rel)