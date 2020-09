Messico: 4 studenti investiti da un veicolo della polizia nello Stato di Michoacan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro studenti della Scuola normale Vasco de Quiroga di Tiripetio sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un veicolo della polizia intenzionalmente lanciato contro i manifestanti nello Stato di Michoacan, a ovest di Città del Messico. Lo riferisce il portale “Notimerica”, secondo cui otto agenti di polizia sono rimasti feriti nei successivi disordini. L’episodio è avvenuto mentre circa 300 studenti stavano effettuando un blocco stradale per chiedere il rilascio di 23 compagni arrestati giovedì scorso, in occasione di un’altra protesta. All’arrivo della polizia, con circa 200 agenti, si sono verificati duri scontri. Un video pubblicato sui social mostra un furgone della polizia scagliarsi contro decine di giovani che, nel frattempo, scagliavano pietre e bastoni contro il veicolo. Gli incidenti rientrano nel quadro delle tensioni tra studenti e docenti “normalisti” e le forze di sicurezza, originate dalla scomparsa di 43 studenti della Scuola normale di Azyotzinapa, nello Stato di Guerrero, all’alba del 27 settembre 2014 nella vicina città di Iguala durante una protesta contro le autorità locali. Secondo la versione ufficiale, i giovani sarebbero finiti vittime di un regolamento di conti tra gruppi armati rivali e sarebbero stati uccisi e cremati. Tale versione è contestata tuttavia dalla Commissione interamericana per i diritti umani (Iahcr) e dagli uomini della polizia scientifica argentina che hanno partecipato alle indagini, secondo cui la sparizione degli studenti potrebbe essere legata ai traffici di droga nella regione.(Mec)