Scuola: Bordoni (Lega), nel Lazio a rischio didattica per ragazzi disabili

- "A Roma e nella sua immensa provincia, la Raggi è di fronte a problemi che non ha mai affrontato. Non è ammissibile che il ritorno nelle aule sia caratterizzato da elevate criticità proprio per le famiglie che vivono situazioni di maggiori disagio, è una questione di salute, diritto allo studio ed equità sociale". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Il caos banchi, rischio cattedre vuote, dubbi sui test al personale, sono solo la punta dell'iceberg se paragonati ad una situazione fuori controllo per quanto riguarda la possibilità di dare certezze ai ragazzi e alle ragazze che necessitano di un maggior aiuto per quanto riguarda il trasporto a scuola e l'organizzazione della didattica. Il diritto all'istruzione di cui tanto parla il governo riparte ma non per tutti. L'avvio della scuola è un salto nel buio ma secondo il ministro Azzolina è 'tutto sotto controllo'. Chiediamo alla sindaca Raggi un gesto di responsabilità e di rispetto. Basta prendere in giro le famiglie", ha concluso Bordoni.(Com)