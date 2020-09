Afghanistan: ministra spagnola Gonzalez Laya, i talebani accettino cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, oggi ha invitato i talebani ad accettare un cessate il fuoco in Afghanistan e ha espresso l'auspicio che i colloqui di pace intrafgani avviati a Doha "preservino i progressi compiuti negli ultimi due decenni", in particolare per quanto riguarda i diritti delle donne. Gonzalez Laya nel suo messaggio on line alla sessione d'apertura dagli attesi negoziati intra-afgani ha auspicato che questo dialogo sia "il punto di svolta per gli afghani" e che il risultato porti ad paese in "pace e prosperità". (segue) (Spm)