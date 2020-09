Usa: Trump agli elettori della Carolina del Nord, votate per posta e poi andate ai seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato gli elettori della Carolina del Nord a votare per corrispondenza e poi a recarsi ai seggi per verificare che il voto sia stato conteggiato. “Per essere sicuri che le vostre schede siano conteggiate, inviatele in anticipo. Poi, quando si aprono le urne, andate al vostro seggio per vedere se la scheda è stata conteggiata. Se così non è, votate! Non lasciate che vi sottraggano illegalmente il diritto di voto”, ha scritto Trump su Twitter. Gli elettori della Carolina del Nord hanno infatti iniziato a trasmettere i loro voti per corrispondenza lo scorso 4 settembre: circa 10 mila schede sono state accettate nella prima settimana, secondo i dati pubblicati ieri dalla Commissione elettorale statale. Già a inizio mese, Trump aveva invitato gli elettori locali a votare due volte, una volta via posta e un’altra di persona, per “testare” il sistema di voto per corrispondenza. (segue) (Nys)