Usa: Trump agli elettori della Carolina del Nord, votate per posta e poi andate ai seggi (2)

- A Trump ha risposto nel giro di poche ore il procuratore generale della Carolina del Nord, Josh Stein, invitando i cittadini a non seguire il consiglio del presidente statunitense perché potrebbe portare gli elettori a votare due volte, cosa che è illegale. “Non fate quello che dice il presidente. Per essere sicuri che la vostra scheda venga conteggiata, firmatela e inviatela presto. Poi tracciatela online attraverso il sistema Ballottrax. Non votate due volte (è un reato), non sprecate il vostro tempo, non prendete il rischio non necessario di esporre più persone al contagio”, ha scritto Stein fornendo un link al sito web che consente agli elettori della Carolina del Nord di tracciare le loro schede. “L’unica cosa buona del tweet del presidente – ha poi aggiunto il funzionario in un secondo tweet – è che finalmente incoraggia gli elettori a votare per posta. È facile e sicuro”. (segue) (Nys)