Usa: Trump agli elettori della Carolina del Nord, votate per posta e poi andate ai seggi (3)

- Nelle ultime settimane, la questione del voto per corrispondenza è stata al centro di aspre polemiche con protagonista Donald Trump, secondo cui il ricorso in massa a tale pratica – ritenuta dai Democratici necessaria ad assicurare un’affluenza elettorale alta in tempo di pandemia di coronavirus – porterebbe irrimediabilmente a “brogli senza precedenti”. Secondo un sondaggio condotto a luglio da “Abc News”, il 38 per cento degli elettori è intenzionato a votare per corrispondenza. Rilevazioni ancora più recenti mostrano che a ricorrere al voto postale saranno in gran parte sostenitori del Partito democratico, con i timori avanzati da Trump che invece hanno fatto particolarmente breccia fra gli elettori repubblicani. Le regole del voto per corrispondenza variano da Stato a Stato. In alcuni casi, lo scrutinio delle schede inviate via posta non inizierà prima della chiusura dei seggi e potrebbe durare fino a venerdì 6 novembre. In base a uno degli scenari proposti dall’istituto di elaborazione dati Hawkfish, Trump potrebbe risultare in vantaggio di 408 delegati contro 130 a favore del candidato democratico Joe Biden nella notte delle elezioni, con solo il 15 per cento dei voti postali conteggiati. Quattro giorni dopo, con il 75 per cento dei voti per corrispondenza scrutinati, a passare in vantaggio potrebbe essere Biden. Alla fine, il candidato democratico dovrebbe risultare vincitore di 334 voti al collegio elettorale contro 204. (Nys)