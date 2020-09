Cuneo: si inaugura il Bivacco Carmagnola realizzato dal Club alpino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle belle giornate e in tutte le stagioni è un suggestivo balcone sulle Alpi Cozie e Marittime, da cui lo sguardo può spaziare dalle cime della Valle Varaita e quelle delle valli Maira, Stura e Gesso. Di notte è uno dei luoghi più bui delle Alpi e, quando non splende la Luna, lassù sembra di poter toccare con mano i milioni di stelle che compongono la galassia Via Lattea. Il Bivacco Carmagnola (Cuneo) è stato realizzato dalla sezione carmagnolese del Club Alpino Italiano riadattando una delle innumerevoli costruzioni del Vallo Alpino risalenti agli anni ‘30 del XX secolo. Sorge a 2.840 metri di quota, nel territorio del Comune di Acceglio e sullo spartiacque tra le Valli Varaita e Maira, alla testa del selvaggio vallone di Traversiera, dove le uniche presenze umane in estate sono pastori ed escursionisti. I 2900 metri del Monte Bellino, altro spartiaque panoramico tra le due valli, si raggiungono in mezz’ora su di un comodo sentiero. Domenica 13 settembre alle 11,30 è in programma una sobria ma significativa cerimonia di inaugurazione, a cui sono state invitate autorità della Città di Carmagnola, del Comune di Acceglio, della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo. La Città Metropolitana ha concesso il suo patrocinio all’evento, anche in considerazione del legame storico tra il CAI carmagnolese e Acceglio. Domenica 13 è anche in programma l’inaugurazione del Sentiero Gustin, intitolato al braidese di nascita ma carmagnolese d’adozione Agostino Gazzera, una leggenda dell’alpinismo nazionale alle cui imprese sono dedicati libri, articoli e film, scomparso nel 2019 all’età di 91 anni. Soprannominato “Il Vichingo delle Alpi”, Gazzera fu autore di memorabili scalate sulle principali vette del Piemonte e della Valle d’Aosta e fu uno dei profeti della scalata sulle cascate di ghiaccio. (segue) (Rpi)