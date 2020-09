Bielorussia: fermati due giornalisti di un'emittente polacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Bielorussia ha effettuato dei fermi amministrativi a danno di due giornalisti dell'emittente televisiva polacca "Belsat". Lo ha dichiarato una portavoce del dipartimento di polizia della città di Minsk all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Si trovano attualmente nel distretto di polizia Oktiabrsky di Minsk", ha detto Ganusevich. I giornalisti detenuti sarebbero Katerina Andreyeva e Max Kalitovsky, e anche i loro strumenti di lavoro sono stati posti sotto sequestro. Oltre 30 persone sono state fermate dopo le ultime proteste svoltesi in Bielorussia per denunciare lo svolgimento delle ultime elezioni che hanno portato ad un nuovo mandato per il presidente Aleksandr Lukashenko. (Res)