Referendum: Raggi visita banchetti per il "si" a Ostia, “taglio non è meno democrazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato questo pomeriggio i banchetti allestiti nel Lazio per spiegare le ragioni del "si" al referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari. I banchetti sono stati allestiti in dieci punti, ogni 400 metri, sul lungomare di Ostia, coprendo una distanza di 4 chilometri. La sindaca si è fermata ai banchetti chiedendo come stesse andando l'iniziativa, poi ha fatto un giro sul risciò per visitare gli altri punti illustrativi e salutare glu attivisti. "Dobbiamo votare si innanzitutto perchè questa è una riforma attesa da tanto tempo, una riforma che varie forze politiche in diverse legislature hanno provato a portare avanti, il che dimostra che in realtà è una riforma voluta e desiderata. Quando poi si va nel concreto e si capisce che sarà tagliata qualche poltrona ci si tira indietro", ha detto la prima cittadina di Roma. "Io non credo che il taglio di 345 poltrone possa essere considerata come una diminuzione di democrazia. Abbiamo bisogno di metterci in linea con gli altri stati europei e abbiamo bisogno di lavorare meglio, di parlamentari che lavorino meglio e non di più parlamentari. Questo era uno dei punti fondanti per il M5s e credo sia giusto portarlo avanti anche per dare la conclusione a una idea che ha rappresentato il lavoro che è stato il fulcro di tanti anni", ha concluso Virginia Raggi.(Rer)