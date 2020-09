Referendum: De Chirico (FI), no ad un taglio che vale poco per il risparmio ma che ha un costo alto per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale a Milano di Forza Italia, a margine della maratona per il 'No' al referendum, organizzata oggi dai radicali in piazza San Babila, ha spiegato: “Siamo qui per il No perchè è importante parlarne, purtroppo i cittadini sono poco informati, a Milano non ci sono neanche le plance comunali dove affiggere i manifesti. Io come rappresentante di centrodestra sono stato il primo a prendere posizione apertamente per il No, quindi ringrazio coloro che mi hanno invitato oggi. Sono contro un taglio che vale pochissimo in termini di risparmio ma che avrà un costo altissimo per la democrazia. E' un bene che si facciano le riforme costituzionali , anche in Forza Italia con Berlusconi presidente nel 2006 venne presentata una riforma, ma noi vogliamo partire dalle fondamenta della costituzione per arrivare al tetto del taglio dei parlamentari, non viceversa perchè se si costruisce una casa dal tetto questa crolla...” (Rem)