Scuola: comune Frosinone, inaugurato nuovo istituto di Colle Cannuccio

- È stata inaugurata questa mattina la nuova scuola per l'infanzia di Colle Cannuccio. Erano presenti il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, gli assessori alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici, rispettivamente Valentina Sementilli e Fabio Tagliaferri, la dirigente scolastica Monica Fontana, il consigliere Corrado Renzi, il dirigente del settore comunale Antonio Loreto. Lo rende noto il comune di Frosinone. "L'apertura di un istituto scolastico costituisce sempre un segnale importante, che dà speranza in quanto tassello fondamentale per costruire il futuro dei nostri ragazzi: lo è ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria – ha dichiarato in una nota il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani –. Grazie alla collaborazione istituzionale con la dirigente, professoressa Fontana, con il corpo docente e non docente e i nostri funzionari e dirigenti comunali, è stato possibile tagliare questo traguardo, dimostrando che si poteva lavorare alacremente anche nei mesi di marzo, aprile e maggio, in piena emergenza Covid-19". (segue) (Com)