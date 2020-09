Scuola: comune Frosinone, inaugurato nuovo istituto di Colle Cannuccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola di Colle Cannuccio è rimasta chiusa per circa 15 anni. L'amministrazione Ottaviani, riscontrata l'assenza di criticità di tipo idrogeologico, ha proceduto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza, ripristino della copertura, unitamente alle altre opere strutturali e di adeguamento, che rendono l'istituto un fiore all'occhiello per la integrazione con il paesaggio e gli elementi lussureggiati presenti nel quartiere. (Com)