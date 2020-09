Nord Macedonia-Italia: ambasciatore Romeo a colloquio con vicepremier Dimitrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano nella Macedonia del Nord, Carlo Romeo, ha incontrato il neo vicepremier e ministro per gli Affari europei Nikola Dimitrov, "congratulandosi per il nuovo, importante incarico e confermando il sempre sincero, forte e concreto sostegno italiano al percorso macedone di integrazione europea". E' quanto riferisce l'ambasciata italiana a Skopje tramite il proprio profilo Facebook. "I negoziati di adesione all’Ue, che l’Italia auspica possano iniziare prima possibile, sono il migliore strumento per proseguire lungo la strada delle riforme strategiche e della loro implementazione a beneficio delle istituzioni democratiche del Paese e dei cittadini macedoni", si legge nel post che dà notizia dell'incontro. (Mas)