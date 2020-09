Roma: Fassina (SpR), si conclude domani "Primavera romana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver affrontato i principali temi, dal lavoro ai rifiuti, dalla mobilità alla casa, in una visione solidale di città, impegnata a unire i suoi territori e la nazione, domani si conclude Primavera Romana, festa di programma di RomaVentuno". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno. "Al mattino, alle 10, l’assemblea di RomaVentuno in vista delle prossime elezioni per il sindaco. Nel pomeriggio, alle 17, ricorderemo il centocinquantesimo anniversario della Breccia di Porta Pia e l’avvio di Roma come Capitale d’Italia. All’inziativa, curata dal Comitato Roma 150, intervengono, tra gli altri, Vittorio Emiliani, Rita Paris, Michele Azzola, Luca Zevi e Paolo Buzzetti. Primavera Romana è il passaggio per varare la coalizione sociale protagonista di una proposta programmatica di svolta per le elezioni amministrative del 2021". (Com)