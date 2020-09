America latina: Standard & Poor’s a "Nova", sulla regione il più duro impatto della crisi globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi globale originata dalla pandemia del nuovo coronavirus ha avuto un impatto più duro nella regione latinoamericana che nel resto del pianeta. E’ quanto emerge dai dati elaborati dalla divisione Global Ratings della banca di investimenti statunitense Standard & Poor’s (S&P), secondo i quali il 60 per cento delle classificazioni dei debiti sovrani dei paesi della regione ha sofferto un ribasso nel quadro dell’emergenza sanitaria globale. “Considerando il totale dei 236 rating che abbiamo elaborato a livello globale, si osserva che tra il 30 ed il 40 per per cento dei debiti sovrani ha sofferto un downgrade, ma se uno guarda l’America latina si osserva che questa percentuale arriva a circa il 60 per cento”, ha dichiarato il direttore della divisione per la regione, Sebastian Briozzo, nel corso di una teleconferenza con un gruppo di corrispondenti esteri organizzata da “Agenzia Nova” a Buenos Aires. Briozzo ha sottolineato quindi che, “di fatto, gli unici default nel mondo che si sono registrati in questi mesi appartengono all’America latina ed i Caraibi”. In questo senso il responsabile regionale di S&P ha citato il Venezuela, l’Argentina, l’Ecuador, il Belice ed il Suriname, sottolineando tuttavia che di questi paesi “l’unico rimasto in default è il Venezuela, mentre tutti gli altri hanno avviato processi di ristrutturazione e sono già usciti dal default”. (segue) (Abu)