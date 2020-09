Milano: De Corato, su linea 165 autobus affollato e nessun rispetto del distanziamento anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla fine del lockdown continuano ad arrivarmi immagini dei mezzi pubblici milanesi affollati, dove il rispetto del distanziamento sociale anticovid è un miraggio. Sulla linea 165 Milano-Limbiate, sostitutiva del vecchio treno per la Comasina, abbiamo un sovraffollamento di viaggiatori, con moltissimi stranieri e donne con passeggini e bambini piccoli. Se questa è la situazione oggi, cosa succederà lunedì 14 quando riapriranno le scuole? In che modo il Comune intende far rispettare le norme anticontagio in una fase delicata come questa?", lo dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale, commentando un video che mostra il sovraffollamento sulla linea 165 Milano-Limbiate. (Com)