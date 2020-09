Milano: esplosione palazzina piazzale Libia, Scavuzzo, abbiamo trovato soluzioni adeguate alle persone che ne hanno fatto richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio tutti gli operatori che si sono immediatamente attivati per permettere un pronto intervento a supporto delle famiglie coinvolte dall’esplosione di questa mattina in piazzale Libia; dopo le cure ai feriti e la messa in sicurezza degli immobili ci siamo attivati per aiutarle a trovare eventuale sistemazione alternativa”, dichiara la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo. “Protezione civile comunale e Polizia Locale si sono messe da subito al lavoro con i Vigili del Fuoco. Dopo diverse interlocuzioni con le famiglie e grazie alla collaborazione con l’amministrazione del condominio, siamo riusciti a trovare soluzioni adeguate alle 23 persone che ne hanno fatto richiesta. In totale erano 49 le persone presenti al momento dell’esplosione all’interno del palazzo, che normalmente ne ospita 54 nei 37 appartamenti tutti inagibili”, prosegue la Scavuzzo. “Restiamo in attesa di notizie circa lo stato di salute dell'uomo che è rimasto gravemente ferito. Al più presto si potrà chiarire la dinamica di quanto accaduto e lavorare per ripristinare l’agibilità del palazzo”, conclude la Vicesindaco. (Rem)