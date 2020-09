Coronavirus: 1.501 nuovi contagi e sei decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.501 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore contro i 1.616 di ieri. I decessi sono invece sei mentre quelli di ieri erano dieci. Diminuiscono però i tamponi: 92.706 contro i 98.880 del giorno precedente. E' quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Il totale dei dimessi/guariti è di 213.191 (+759), mentre il totale degli attuali positivi è di 36.767 (+1.059). Attualmente sono 1.951 (+102) i ricoverati con sintomi, di questi 182 (+7) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 37.503 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (269), Lazio (155), Veneto, Emilia-Romagna e Toscana (tutte con 138 nuovi positivi).(Rin)