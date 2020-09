Scuola: Cgil, nel Lazio dati preoccupanti su sostegno ai disabili e assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella complessa macchina delle assegnazioni delle cattedre, un giro 'dantesco' che si ripete ogni anno, sull'attribuzione degli insegnanti di sostegno si trova uno dei maggiori vulnus. L'avvicendarsi di insegnanti diversi e ogni anno assegnati in ritardo, è una consuetudine che vanifica il principio della continuità didattica per i ragazzi e costringe gli insegnanti alla rincorsa di una cattedra perché condannati alla precarietà. Ogni anno in tutta Italia aumenta il numero degli alunni con disabilità, per lo più di tipo intellettivo: nel 2018-19 erano il 3 per cento del totale. Il Lazio è una delle regioni con maggior presenza di ragazzi con disabilità e con bisogni speciali: parliamo di una percentuale pari al 3,6 per cento: sono 27.421 gli alunni speciali anche nella nostra regione, con una presenza di docenti di sostegno pari a 5.881, tra organico di diritto e deroghe allo stesso. Le graduatorie specifiche di insegnanti che hanno ricoperto il ruolo di sostegno nei tre anni precedenti (pochissimi con una formazione e specializzazione specifica), non basteranno a rispondere al bisogno effettivo di docenti: verranno chiamati docenti senza specializzazione né formazione, incrociando le graduatorie", spiega il sindacato. (segue) (Com)