Scuola: Cgil, nel Lazio dati preoccupanti su sostegno ai disabili e assistenza (3)

- "Al corpo docenti, si aggiungono le migliaia di operatrici ed operatori dell'assistenza scolastica ai disabili nelle scuole dell'obbligo e superiori e gli assistenti alla comunicazione per i non udenti, le cui ore di assistenza si sommano a quelle di sostegno. Sono circa 7000 operatori per 19.000 alunni disabili nelle scuole dell'obbligo, 10 mila solo nel Comune di Roma. Per questi lavoratori le difficoltà sono tante. Operano tramite appalti gestiti dagli enti locali e il loro stipendio si calcola sulle ore di servizio prestate. Spesso si applicano contratti a part time ciclico verticale, quindi nei mesi estivi non possono accedere alla disoccupazione. Nei mesi scorsi in tanti non hanno potuto accedere alla rimodulazione del servizio e sono andati avanti con gli ammortizzatori sociali fino ai primi di giugno, non ricevendo alcun tipo di sussidio da giugno a oggi. Anche loro, per la limitazione delle ore di assistenza pro capite assegnate ai bambini disabili, in questo anno scolastico dovranno occuparsi di più alunni spostandosi su classi e istituti diversi, con un disagio ulteriore nella gestione dell'attività quotidiana e senza certezze. Secondo le nuove disposizioni per l'emergenza sanitaria, la sospensione delle attività a seguito di casi positivi, per loro significherebbe la perdita netta dello stipendio. Grazie all'impegno del sindacato confederale, l'indagine sierologica che la Regione Lazio ha attivato per gli insegnanti sarà estesa a tutto il personale operante negli appalti. Una disparità non sanata invece è stata l'esclusione degli operatori Aec/Oepa dal bonus che la Regione Lazio ha previsto per altre categorie di lavoratori in appalto, come mense e pulizie", continuano Cgil, Flc e Fp Cgil. (segue) (Com)