Scuola: Cgil, nel Lazio dati preoccupanti su sostegno ai disabili e assistenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento di individuare soluzioni risolutive e stabili che garantiscano i giovani studenti, e che non può prescindere dalla stabilità dei docenti e degli assistenti. A livello locale, serve un confronto con tutte le istituzioni coinvolte, Regione e Comuni, sia su temi specifici sia sul complessivo orientamento da dare ai servizi scolastici alla disabilità nella regione. Il sindacato si adopererà con ogni mezzo per dare stabilità occupazionale, garantire continuità didattica e adeguata copertura, rendendo pienamente esigibile il diritto all'integrazione", conclude la Cgil. (Com)