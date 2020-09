Omicidio Willy: Meloni, bene appoggio bipartisan a mozione per medaglia d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in una nota, afferma: "oggi tutta Italia partecipa al cordoglio per Willy. Oggi siamo tutti accanto alla sua famiglia e ai suoi amici per dare l'ultimo saluto ad un ragazzo straordinario, che non si è arreso all'indifferenza ma ha avuto il coraggio di intervenire per difendere un amico. Willy è un eroe di questo tempo, un esempio per tutti. E come tale deve essere riconosciuto: Fratelli d'Italia ha presentato in Parlamento una mozione per chiedere che a Willy sia conferita la Medaglia d'oro al valor civile e sono felice che tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione abbiano condiviso questa proposta". (segue) (com)