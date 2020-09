Milano: De Rosa (M5S) su esplosione, pensare presto a riqualificazione energetica edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa, in merito all’esplosione della palazzina in viale Libia avvenuta questa mattina a Milano, dichiara in una nota: "Milano e la Lombardia hanno evidenziato come il valore umano sia il fondamento di ogni società, di cui ognuno di noi può essere risorsa preziosa. Ringraziamo per questo il pronto intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile". “Le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco parlano di una possibile fuga di gas. Logico, serviranno ulteriori accertamenti. Milano conta su di un patrimonio edilizio per il quale è indispensabile pensare al più presto ad una riqualificazione energetica, con relativa messa in sicurezza degli impianti, puntuale e mirata. Compito di noi politici, tutti e aldilà di ogni schieramento, lavorare in questa direzione” conclude De Rosa. (Com)