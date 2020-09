Ue: Coldiretti, con via libera etichetta nutriscore in Germania rischi per made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera all'etichetta nutriscore in Germania da parte dell'UE salgono a sei i Paesi dell'Unione che hanno annunciato o già applicato questo sistema (Francia, Belgio, Germania, Spagna, Paesi Bassi, e Lussemburgo) ma iniziative di aziende private sono in essere anche in Portogallo, Austria e Slovenia. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che, scaduto senza opposizione l'11 settembre in temine previsto dalla normativa europea, la Germania può rendere applicativa la norma elaborata a livello nazionale. La decisione della Germania – sottolinea la Coldiretti - ha un peso rilevante sia perché si tratta di un Paese che ha un ruolo di leadership nel guidare l'evoluzione delle politiche comunitarie sia perché è il principale Paese di sbocco delle esportazioni agroalimentari Made in Italy che rischiano di essere ingiustamente penalizzate da un sistema di etichettatura fuorviante. (segue) (com)