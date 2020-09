Ue: Coldiretti, con via libera etichetta nutriscore in Germania rischi per made in Italy (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile spacciare per tutela del consumatore un sistema che cerca invece di influenzarlo nei suoi comportamenti orientandolo a preferire prodotti di minore qualità" denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel ricordare che "l'equilibrio nutrizionale va ricercato tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera come prevede la proposta italiana del sistema a batteria". L'etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari a batteria, denominato Nutrinform Battery, non attribuisce presunti "patentini di salubrità" ad un alimento, conclude la Coldiretti, ma soprattutto esclude i prodotti a marchio Igp e Dop per le specifiche caratteristiche di eccellenza evitando così il rischio di confondere il consumatore con ulteriori segni distintivi in etichetta. (com)