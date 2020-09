Coronavirus: Gallera, vasta campagna tracciamento nel pavese, individuati 6 ragazzi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di giovedì 10 settembre, nella tenda adibita presso lo Stadio Fortunati di Pavia sono stati effettuati 192 tamponi, di cui 65 a soggetti in età pediatrica, da 0 a 16 anni. Di questi 65, 6 sono risultati positivi: un bambino di 2 anni, uno di 1 anno, due bambine di 5 anni, uno di 11 e uno di 13. Cinque di loro sono residenti nell'area di Pavia e uno nella Lomellina". Lo rende noto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando le azioni di sorveglianza messe in atto dall'Ats di Pavia. "Uno tra i bambini risultati positivi - spiega l'assessore - inviato dal pediatra di famiglia in seguito a comparsa di sintomatologia, aveva appena iniziato l'anno scolastico presso una scuola materna della città: Ats Pavia ha quindi disposto che tutti i bambini della sezione frequentata si recassero presso l'ambulatorio di Stradella per sottoporsi al tampone e, come da procedura". "I familiari sono stati informati e messi in isolamento domiciliare preventivo e sottoposti a tampone - aggiunge Mara Azzi, direttore generale dell'Ats di Pavia - I compagni di classe e gli insegnanti e alcuni operatori tecnici, identificati come contatto diretto, sono stati sottoposti a tampone venerdì 11 settembre e nella giornata di oggi presso l'ambulatorio di Stradella". "L'intervento degli operatori di Ats Pavia - commenta l'assessore al Welfare - è stato immediato e efficace e ha permesso di attivare l'indagine epidemiologica per risalire alle persone con cui la bambina ha avuto contatto e di intervenire immediatamente con l'esecuzione dei tamponi a 15 bambini e a 10 adulti, tra insegnanti e operatori scolastici". (segue) (Com)