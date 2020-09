Coronavirus: Gallera, vasta campagna tracciamento nel pavese, individuati 6 ragazzi positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, per la quasi totalità, di casi secondari di contatti positivi in famiglia. Per contenere il carico di richieste correlate alle regole attuali di contenimento del virus, dal 14 settembre la popolazione pediatrica potrà contare su un percorso dedicato alla somministrazione dei tamponi presso gli ambulatori di Vigevano, Pavia e Stradella, nei seguenti giorni e orari: Vigevano (presso l'Istituto De Rodolfi):Lunedì e martedì, dalle 7,30 alle 11; Pavia (Stadio Fortunati), Mercoledì e giovedì, dalle 7,30 alle 11; Stradella (accanto all'ospedale),Venerdì e sabato, dalle 7,30 alle 11. "Dobbiamo tornare alla normalità e ciò significa tornare a scuola e a frequentare locali, negozi e giardini pubblici ma con intelligenza e con la massima sicurezza soprattutto per la fascia della popolazione più debole, i bambini e gli anziani prima di tutto - evidenzia l'assessore aggiungendo - Non dimentichiamo quindi le 4 armi di prevenzione che abbiamo a disposizione: distanza, mascherina, igienizzazione frequente delle mani e areazione degli ambienti. Semplici abitudini da rispettare con serenità e sicurezza per difenderci da un'eventuale ripresa del virus che dipendono dalla consapevolezza di ognuno di noi di fronte a un rischio che resta alto". (Com)