Brexit: ministro tedesco Scholz, maggiori danni per Londra da mancato accordo

- Una Brexit senza accordo sui rapporti commerciali tra Unione europea e Regno Unito sarebbe uno scenario più dannoso per Londra. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nella conferenza stampa conclusiva dell'Eurogruppo a Berlino. "La mia valutazione è che una situazione non regolamentata avrebbe conseguenze molto significative per l'economia britannica", ha dichiarato Scholz. Secondo il ministro tedesco, l'Europa invece sarà in grado di affrontare questo scenario senza un impatto troppo grave e "i preparativi sono già in corso".(Geb)