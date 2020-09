Cipro: segretario di Stato Usa Pompeo oggi pomeriggio a Nicosia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si recherà oggi pomeriggio in visita a Cipro, dove ha in agenda incontri con il presidente Nicos Anastasiades e con il ministro degli Esteri Christodoulides. Pompeo è atteso a Nicosia in arrivo da Doha, dove ha preso parte all'avvio dei negoziati intrafgani. Il tema centrale della visita a Cipro sarà quello delle tensioni nel Mediterraneo orientale, insieme alla questione cipriota nell'ottica della riunificazione come una federazione di due comunità. In queste ore è stata intanto annunciata un'esercitazione militare congiunta delle forze navali di Cipro e Usa che durerà da oggi fino al 20 settembre. Nella serata di ieri, la Turchia ha intanto diffuso un avviso ai naviganti (Navtex) riguardo esercitazioni militari per i prossimi due giorni a nord di Cipro. (Res)