Coronavirus: Nursing up, verità su contagio infermiere ad Alessandria

- "Le notizie che ci arrivano in queste ore dal reparto di Ginecologia dell'Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, in merito al presunto avvenuto contagio di quattro colleghe infermiere ad opera di un medico, che nonostante la febbre e i malesseri, per giorni e giorni si sarebbe recato a lavoro, se fossero confermate sarebbero di una gravità indicibile". Con queste parole Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, interviene sulla vicenda piemontese. "Come sindacato chiediamo immediatamente all'assessore regionale alla Sanità Icardi, ma soprattutto al ministro Speranza, di non perdersi in chiacchiere e di intervenire immediatamente per far luce sulla scabrosa vicenda - sottolinea -. Se davvero fossero accertate le responsabilità del medico, sarebbe fondamentale che il protagonista di questi contagi fosse deferito alle auririta' competenti, per i provvedimenti opportuni che la legge prevede. Attendiamo con fiducia che l'autorità giudiziaria e soprattutto le nostre delegazioni sindacali ad Alessandria, nonché i datori di lavoro delle colleghe interessate, si attivino per renderci edotti, senza indugio, su cosa è accaduto. In ballo non c'è solo la serenità e la sicurezza dei nostri infermieri, che ancora una volta sarebbero i primi a pagare e i primi esposti al rischio, ma soprattutto non si può escludere anche il possibile contagio di pazienti", conclude De Palma.(com)