Afghanistan: negoziati di Doha, i talebani liberano 22 soldati come “gesto di buona volontà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento dei talebani ha rilasciato oggi 22 militari afghani nella provincia meridionale di Helmand, come gesto di “buona volontà” durante l'inizio del processo di pace intra-afghano a Doha, in Qatar. "Oggi nella provincia di Helmand 22 soldati dell'amministrazione di Kabul, catturati in battaglie e in momenti diversi, sono stati rilasciati dalle prigioni dell'Emirato islamico (i talebani) per dimostrare le buone intenzioni durante l'inizio dei negoziati intra-afgani. Ci aspettiamo che anche dall’altra parte vengano intrapresi passi simili", hanno annunciato i talebani in una nota, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Il movimento ha fornito ai prigionieri “vestiti e denaro per tornare a casa dalle loro famiglie”, aggiunge il comunicato. I talebani, si legge infine nella nota, intendono creare "un'atmosfera di fiducia" durante il processo di pace per porre fine alla guerra decennale e stabilire un sistema di governo islamico in Afghanistan. (Res)