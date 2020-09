Referendum: Usuelli (+Europa), se vince il 'sì' torna parlamento aristocratico e commissioni disabitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La storia delle battaglie radicali per cambiare il sistema politico di questo paese è lunga e tutte queste battaglie nascono dall'esigenza di dare più potere ai cittadini, attraverso più partecipazione". Lo ha dichiarato il consigliere di +Europa Michele Usuelli, durante il suo intervento alla maratona per il 'No' al referendum, organizzata dai radicali in piazza San Babila a Milano. "Questa riforma qualunquista, qualora vincesse il 'Sì', consegnerebbe al paese dei collegi molto grandi dove eletti ed elettori non si conoscono, non si riconoscono - ha aggiunto Usuelli - Con i collegi più grandi si ridurrebbe in maniera importante la possibilità del cittadino normale, che può investire un budget normale nella campagna elettorale, di candidarsi con la speranza di essere eletto. Si tornerebbe a un parlamento aristocratico e questa per me è la migliore delle ragioni da spiegare ai cittadini più incerti per votare 'No' a questo referendum". Il consigliere regionale ha sottolineato anche l'importanza della funzione politica delle commissioni, che "sono il vero luogo dell'approfondimento, del miglioramento dei progetti di legge, con argomentazioni politiche tecniche e scientifiche dove è possibile convincere l'altro eletto della bontà delle proprie idee - ha concluso - con un Parlamento ridotto in numero, le commissioni diventerebbero ancora più disabitate, ci sarebbe meno occasione pubblica di scambio e approfondimento e credo che questo sarebbe negativo per il paese". In merito alla manifestazione organizzata a Milano, il consigliere ha aggiunto: "Non dobbiamo dare per scontato il diritto che ci siamo conquistati di votare per questo referendum, non è affatto persa la battaglia, sappiamo di un'ampia risalita del 'No', noi siamo in piazza, e i radicali sono punto di riferimento per tutti coloro che vogliono metterci la faccia e questo è un orgoglio". (Rem)