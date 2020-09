Referendum: De Pasquale (Fi), no a chi vuole tagliare democrazia anziché sprechi e burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio De Pasquale, consigliere di Forza Italia a Milano, durante il suo intervento alla maratona per il 'No' al referendum, organizzato dai radicali in piazza San Babila, dichiara: "Molti di Forza Italia voteranno No. E uno scontro fra l'Antipolitica e chi come noi nutre ideali, speranze, voglia di libertà. Votiamo No a chi vuole tagliare la democrazia anziché gli sprechi e la burocrazia. No a meno rappresentanza per territori e minoranze. E poi quando mai ci ricapita, fino alle elezioni del 2023, una occasione per liberarci dei Conte, Di Maio e Azzolina? Quindi è anche un No alla casta peggiore quella degli improvvisati e incompetenti".(Com)