Gualtieri: "Patto di stabilità già nel 2021 sarebbe un errore, a ottobre possibili decisioni sul Mes"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un errore tornare alle regole del patto di stabilità già nel 2021: lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel punto stampa di oggi a Berlino al termine della riunione dell'Eurogruppo. Come evidenziato dal ministro, la ripresa dell'economia è "un poco superiore alle aspettative" ma al contempo vi è ancora "incertezza" ed un calo Pil nel secondo trimestre molto significativo. Il messaggio che emerge dalla riunione dell'Eurogruppo, secondo Gualtieri, è quello "di non interrompere troppo presto la politica espansiva" in quanto anche l'anno prossimo è necessario mantenere la deroga alle regole del patto di stabilità "per sostenere la ripresa dell'economia visto che ci si metterà un pò ad arrivare ai livelli pre Covid-19". "L'Italia sta avendo un rimbalzo in questo terzo trimestre", ha osservato Gualtieri, sottolineando l'importanza dei piani nazionali per la ripresa su cui l'Italia punta a "superare alcuni colli di bottiglia" per rilanciare occupazione e investimenti.L'Eurogruppo di Berlino, ha poi riferito Gualtieri, ha portato avanti il confronto sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), ma una decisione non sarà presa prima di ottobre. Il lavoro, secondo il titolare del Mef, sarà incentrato sulla possibilità o meno di procedere con l'introduzione anticipata del backstop. "Se si può introdurre anticipatamente (il backstop), questo diventa una cosa che ha molto senso fare", ha osservato Gualtieri parlando di "un altro tassello" di un'Europa più mutualizzata che condivide il rischio. (Res)